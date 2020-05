Het Verenigd Koninkrijk wil vanaf 2023 geen Huawei-apparatuur meer toestaan in telecomnetwerken, omdat de Conservative Party van premier Boris Johnson bezorgd is over de nationale veiligheid. Dat zeggen overheidsmedewerkers tegen de Financial Times (FT).

Apparatuur van het Chinese bedrijf zou onder meer uit nieuwe 5G-netwerken worden geweerd. Ook in bestaande netwerken moeten onderdelen van Huawei worden vervangen door apparatuur van andere merken.

Om dat voor elkaar te krijgen, heeft Johnson volgens de FT een plan in werking gezet, zodat de Huawei-apparatuur over drie jaar niet meer wordt gebruikt in Britse netwerken. De premier is het volgens de bronnen niet eens met een eerdere overeenkomst over 5G-apparatuur, die nog door zijn voorganger Theresa May is gesloten.

Huawei zou beperkt toegang krijgen tot Brits 5G-netwerk

In januari van dit jaar besloot de regering van het Verenigd Koninkrijk dat aanbieders met "hoge risico's", waaronder Huawei, een beperkte rol kregen in de uitrol van het 5G-netwerk in het land. Huawei mocht volgens het besluit wel meedoen, maar zou geen toegang krijgen tot "gevoelige delen" van het netwerk.

Dat besluit moet de komende jaren worden teruggedraaid, zodat Huawei helemaal geen toegang tot de netwerken meer krijgt. Volgens telecomproviders leidt dat waarschijnlijk tot vertraging bij de uitrol van 5G in het land.

Ook andere landen weren apparatuur van Huawei uit hun systemen. Onder meer de Verenigde Staten, Duitsland en Australië zijn bang dat apparatuur van Huawei door Chinese autoriteiten wordt ingezet voor spionage. Hiervoor is overigens nog nooit bewijs geleverd. Huawei zelf blijft ontkennen.