De Galaxy Note 20+ wordt weer groter dan zijn voorganger, schrijft het doorgaans betrouwbare account OnLeaks op Twitter. De telefoon van Samsung krijgt naar verluidt een scherm van 6,9 inch.

Daarmee zou de telefoon 0,1 inch groter worden dan de Galaxy Note 10+, die vorig jaar verscheen. Het verschil zou vooral in de lengte zitten, omdat randen boven en onder het scherm nog dunner zijn gemaakt.

Het scherm buigt aan de zijkanten mee in de randen, valt op afbeeldingen te zien die door hoesjesmaker Pigtou zijn gepubliceerd. De plaatjes zijn ontworpen op basis van gelekte schematische tekeningen van de Galaxy Note 20 Plus.

Het ontwerp verschilt niet veel van de vorig jaar verschenen Galaxy Note-toestellen. Wel zou het camera-eiland op de achterkant groter zijn. Op de Galaxy Note 10+ waren drie cameralenzen in een pilvormig eiland geplaatst. Dat eiland zou op de Galaxy Note 20+ een grotere rechthoek worden.

Welke lenzen de Galaxy Note 20+ precies krijgt, is onduidelijk. Vermoedelijk zullen ze lijken op die van de Galaxy S20 Ultra. Die had naast een primaire camera en een groothoeklens ook een flinke zoomlens en een dieptesensor.

Uit gelekte informatie blijkt verder dat de S-Pen (de stylus) dit keer links in het toestel wordt geplaatst in plaats van rechts. De koptelefoonaansluiting zou wederom ontbreken, net als in de modellen van vorig jaar. Samsung zou de Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20+ in augustus willen presenteren.