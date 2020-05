China wil in juli beginnen aan een Marsmissie. Met behulp van een robot wil het land het oppervlak van de rode planeet verkennen en analyseren, schrijft persbureau AFP.

Om de Verenigde Staten bij te benen, heeft China miljarden dollars geïnvesteerd in zijn ruimtevaartprogramma. De Marsmissie Tianwen is daar een onderdeel van, evenals de plaatsing van Chinese astronauten op de maan en de lancering van een ruimtestation in 2022.

Het zal enkele maanden duren voordat de robot de afstand van ongeveer 55 miljoen kilometer tussen de aarde en Mars heeft afgelegd. De afstand verandert voortdurend vanwege hun planetaire banen.

De VS heeft inmiddels al vier verkenningsvoertuigen naar Mars gestuurd en is van plan om deze zomer een vijfde te lanceren. Dit voertuig zou rond februari 2021 moeten landen.