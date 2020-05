De makers van Checkgesprek.nl zijn een alternatief gestart voor de individuele coronacheckgesprekken die per 1 juni aan de deur van horeca- en andere openbare gelegenheden gevoerd moeten worden. Door een QR-code te scannen aan de deur kunnen bezoekers laten weten dat ze klachtenvrij zijn.

Dinsdag 19 mei benadrukte premier Rutte tijdens de persconferentie dat openbare gelegenheden "even een checkgesprek" moeten voeren met iedereen die naar binnen wil. "Er moet gescreend worden of mensen gezond zijn, een tijdrovende klus. Bovendien helpt dit niet om mensen te waarschuwen als iemand achteraf - bijvoorbeeld een personeelslid - besmet blijkt te zijn. Je weet immers niet wie er binnen waren", vertelt medeoprichter Valentijn Bras aan NU.nl.

In de praktijk scannen bezoekers een QR-code aan de deur, waarna ze een kort gesprek voeren met een chatbot. Geen klachten? Dan krijgt de bezoeker een groene kaart. Als blijkt dat een besmet persoon bij een aangesloten locatie is geweest, worden alleen de beschikbare contactgegevens (deelname kan ook volledig anoniem) opgeroepen van bezoekers die op dat tijdstip op die specifieke plek zijn geweest.

Het systeem koppelt de locatie en de bezoekers aan elkaar, zonder gebruikers de hele dag te volgen. De check-in en eventueel gedeelde persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen op een server in Nederland. Ondernemingen die gebruik maken van dit platform, krijgen dus geen toegang tot de data. Het virus heeft een incubatietijd van maximaal zo'n 25 dagen. Daarom worden alle gegevens na dertig dagen weer uit de database verwijderd.

Het platform Checkgesprek.nl is vanaf nu online beschikbaar. Voor ondernemers is het mogelijk om zich alvast aan te melden om gebruik te maken van de dienst per 1 juni.