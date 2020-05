In Roermond is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken in een zendmast. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. Het betreft geen 5G-zendmast, laat Politie Limburg aan NU.nl weten.

Rond 1.00 uur kwam een melding over de brand binnen. De politie begon vervolgens met technisch en forensisch onderzoek naar de toedracht van het incident. De politie is nog op zoek naar eventuele daders en roept getuigen op zich te melden.

Het gaat om de 28e zendmast die sinds 3 april door brand beschadigd is geraakt. Of het in alle gevallen om brandstichting gaat, is nog niet helder. Tot nu toe heeft de politie drie verdachten aangehouden. Ook is het onduidelijk of er een organisatie of individuen achter de incidenten zitten.

De impact van brand in een zendmast kan groot zijn, waarschuwt de politie. Een brand kan er bijvoorbeeld toe leiden dat het telefoonnetwerk uitvalt, waardoor ook hulpdiensten niet meer bereikbaar zijn via 112.