De Britse marktwaakhond Competition and Markets Authority (CMA) gaat onderzoeken of een aantal grote websites genoeg doen om klanten te beschermen voor valse en misleidende recensies. Dat maakt de CMA vrijdag bekend.

Volgens de CMA zijn mensen tijdens de lockdown steeds meer afhankelijk van online winkelen. De toezichthouder gaat daarom onderzoeken hoe websites op dit moment valse en misleidende beoordelingen detecteren, onderzoeken en daar vervolgens op reageren.

De toezichthouder gaat onder meer "verdachte beoordelingen" onder de loep nemen, zoals individuele gebruikers die een "onwaarschijnlijk groot aanbod van producten of diensten beoordelen". Er wordt ook gekeken naar hoe websites omgaan met recensies waarbij de schrijver betaald is om het product te beoordelen.

"De meesten van ons lezen online recensies om te helpen beslissen welke producten of diensten ze moeten kopen. Tijdens de lockdown zijn we meer dan ooit afhankelijk van online winkelen, dus het is erg belangrijk dat de online recensies die we lezen echte meningen zijn. Als iemand wordt overgehaald iets te kopen na het lezen van een nep- of misleidende recensie, kunnen ze uiteindelijk hun geld verspillen aan een product dat de verwachtingen niet waarmaakt".

De toezichthouder maakt niet bekend welke websites onderzocht worden. Wel waarschuwde de CMA dat het "niet zou aarzelen" om actie te ondernemen als websites de wet overtreden.