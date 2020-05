Onderzoekers uit Australië zeggen een nieuw record te hebben gevestigd voor de snelste dataoverdracht tot nu toe: 44,2 terabit per seconde. Dat schrijft onderzoekstijdschrift Nature Communications vrijdag. Met die snelheid zouden gebruikers in theorie in één seconde duizend HD-films kunnen downloaden.

De onderzoekers hebben de recordsnelheid bereikt door een apparaat te gebruiken dat bekend staat als een 'microkam'. De microkam werd buiten het laboratorium getest op een optische vezel die over de hele wereld wordt gebruikt in glasvezelverbindingen.

De microkam werd in de vezels van de kabel geplaatst en bood zo een efficiëntere en compactere manier om data te verzenden. Volgens de onderzoekers is dit de eerste keer dat de technologie gebruikt is buiten een laboratorium.

Omdat de technologie de snelheid behaalde op bestaande verbindingen, hopen de onderzoekers dat hun bevindingen een glimp laten zien van hoe internetverbindingen er in de toekomst uit zouden kunnen zien.

"Ons onderzoek toont het vermogen aan van vezels die we al in de grond hebben. Microkammen bieden een mogelijkheid om te voldoen aan de onverzadigbare vraag naar bandbreedte in de wereld", aldus één van de onderzoekers tegen de BBC.