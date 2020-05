Wat is de beste televisie met een scherm van 55 tot 58 inch? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een belangrijke keuze bij het kopen van een nieuwe televisie is de grootte. Je geniet het meest van je tv als hij niet te klein of te groot is. De juiste grootte heeft te maken met hoe ver je van de tv af zit. Hoe verder je bank van de tv staat, hoe groter je televisie mag zijn. Is de afstand zo'n 3 tot 4 meter? Dan is een televisie met een scherm van 55 tot 58 inch een prima formaat.

De Consumentenbond test het hele jaar door tv's op onder meer beeld- en geluidskwaliteit, gebruiksgemak en energieverbruik. Er zijn in totaal 190 televisies getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie 55 tot 58 inch doet LG het goed. Zowel de Beste uit de Test als de Beste Koop is van LG.

Deze 4K-televisie is met recht de Beste uit de Test. De beeldkwaliteit van het oledscherm is geweldig. Het is scherp en gedetailleerd. Ook beeld met een lagere resolutie, zoals full hd, toont hij netjes en scherp.

Het contrast van deze tv is ook erg goed. Het tegelijk tonen van donkere en lichte delen gaat hem prima af. Vooral bij films met HDR (High Dynamic Range) is dat goed te zien.

Het geluid is prettig en rijk en de balans tussen de verschillende tonen is goed. Voor een echte bioscoopervaring is een soundbar aan te raden.

De televisie is wel erg zwaar. Het is dus niet verstandig om hem in je eentje uit de doos te halen of aan de muur te hangen. Daarnaast zijn de standaard beeldinstellingen niet optimaal. Je kunt de beeldkwaliteit verbeteren door die aan te passen.

NB.: Er kwamen twee televisies als Beste uit de Test binnen deze categorie. We lichten hier de tv uit die het laagst geprijsd is.

De televisie met de beste prijs-kwaliteitverhouding is van LG. De prestaties zijn wat minder dan die van de Beste uit de Test, maar nog steeds goed.

Het is een 4K-televisie met een lcd-ledscherm. De beeldkwaliteit en het geluid zijn goed. Ook de kleuren zijn goed en bewegingen worden vloeiend weergegeven.

Een nadeel is het matige contrast. In donkere delen verliest hij wat detail. Daarnaast is ook de kijkhoek klein. Dat betekent dat de beeldkwaliteit snel afneemt als je niet recht voor het scherm zit.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.