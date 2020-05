WhatsApp test een functie waarbij gebruikers nieuwe contacten kunnen toevoegen door middel van een QR-code. Dat meldt WABetainfo, dat vaker bètafuncties van WhatsApp publiceert, donderdag.

Dit moet het voor gebruikers gemakkelijker maken om contacten toe te voegen aan hun telefoon. De functie is vooralsnog alleen in de bètaversie van WhatsApp voor iOS en Android beschikbaar.

Wie over de nieuwste bètaversie beschikt, kan de functie vinden in de instellingen van de app. Daar kunnen gebruikers ervoor kiezen om hun eigen QR-code weer te geven of om de code van anderen te scannen.

Volgens WABetaInfo kunnen de QR-codes worden gewijzigd en ingetrokken. Als gebruikers per ongeluk een QR-code delen met iemand waarvan ze toch niet willen dat diegene hun telefoonnummer heeft, kunnen ze hun persoonlijke code resetten. Daardoor werkt de code die gedeeld is niet meer.

Het is niet bekend wanneer WhatsApp de QR-codes voor alle gebruikers beschikbaar maakt.