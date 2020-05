Fitbit gaat gebruikers in de Verenigde Staten en Canada die het coronavirus of de griep hebben vragen om gegevens over hun symptomen door te geven, meldt het bedrijf op de website. De informatie moet gebruikt worden om een algoritme te ontwikkelen dat mogelijk in staat is om het coronavirus in een vroeg stadium te herkennen.

De vragenlijsten voor Noord-Amerikaanse gebruikers zijn een uitbreiding op onderzoek dat al plaatsvindt. De antwoorden op vragen worden samen met andere Fitbit-data en medische gegevens aan onderzoekers gegeven.

Fitbit riep gebruikers in april op om deel te nemen aan de onderzoeken. Het idee is dat wearables veel informatie over het dagelijks leven en de gezondheid van gebruikers monitoren. Deze ruwe informatie kan andere inzichten geven dan data die in een laboratoriumsetting worden verzameld.

Het bedrijf werkt voor de onderzoeken samen met de non-profitorganisatie Scripps Research en met de Stanford-universiteit. Fitbit-dragers in Noord-Amerika kunnen zich voor beide onderzoeken aanmelden.