Google heeft drie apps rond de complottheorieën van QAnon uit de Play Store verwijderd, meldt mediawaakhond Media Matters. Volgers van de QAnon-complottheorieën geloven onder meer dat een schaduwregering de Amerikaanse president Donald Trump wil ondermijnen.

Op de drie apps waren aan QAnon-complottheorieën gelieerde berichten te vinden. Een Google-woordvoerder zegt tegen Media Matters dat de apps verwijderd zijn vanwege de verspreiding van misleidende of schadelijke informatie.

De QAnon-complottheorieën hebben tot meerdere incidenten geleid. Een van de bekendste is pizzagate. Een man die geloofde dat in de kelder van een pizzarestaurant in Washington kinderen werden vastgehouden, loste in december 2016 schoten om de complottheorie eigenhandig te onderzoeken. Het restaurant heeft geen kelder.

De berichten van QAnon werden via het forum 4chan verspreid naar andere sociale media, waaronder Facebook, Reddit en Twitter. Begin mei maakte Facebook bekend enkele pagina's en aan QAnon gelieerde accounts te hebben verwijderd.