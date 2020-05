De nieuwe videobeldienst Facebook Messenger Rooms is direct vanuit Instagram te gebruiken. Het is nu mogelijk om direct vanuit de Instagram Direct-inbox een videogesprek op te starten met tot vijftig personen.

Engadget ontdekte de functie in Instagram. Gebruikers met een Facebook-account kunnen hiermee iedereen uitnodigen om deel te nemen aan een videobelgesprek, ongeacht of ze zelf een Facebook- of Instagram-account hebben.

Dat betekent dat de dienst niet beperkt is tot één app. De dienst maakt daarbij wel zoveel mogelijk gebruik van Facebook-data, zoals de naam van degene die de groep heeft aangemaakt.

Groepsvideochat was al mogelijk op Instagram, maar de grootte van de groep blijft daar beperkt tot zes personen. Messenger Rooms staat tot vijftig mensen toe om tegelijkertijd met elkaar in contact te zijn.