Je hersenen flink laten werken met een prachtige puzzelgame, videobellen met vijftig personen tegelijk of elkaar een hak zetten in een kartspel à la Mario Kart. Dit zijn de Apps van de Week.

Winding Worlds

Heb je een Apple-apparaat en ben je gek op puzzelen? Dan moet je Winding Worlds eens proberen. Deze prachtig ontworpen game is gemaakt door dezelfde mensen achter GNOG, een populair spel uit 2017 dat meerdere prijzen in de wacht sleepte.

Winding Worlds is een puzzelgame. Je moet daarom regelmatig je hersenen aan het werk zetten om de pittige raadsels op te lossen. Ook het verhaal van de puzzelaar zit ontzettend sterk in elkaar en bevat een diepere laag over afscheid nemen, maar eigenlijk geven we daarmee al te veel weg.

Jammer genoeg kunnen Android-gebruikers niet aan de slag met Winding Worlds. De game is namelijk exclusief uitgebracht op Apple Arcade, de gamingdienst van Apple. Voor 5 euro per maand kun je onbeperkt gamen op je iPhone, iPad, Mac en Apple TV.

Download Winding Worlds in Apple Arcade (4,99 euro per maand)

Messenger Rooms

Facebook bracht afgelopen week Messenger Rooms uit, een videobeldienst voor maximaal vijftig personen. Je kunt vanuit onder meer de Facebook-tijdlijn en Messenger-app zo'n videogesprek aanmaken. Ook kun je natuurlijk aansluiten bij een bestaand gesprek.

Messenger Rooms is ook te gebruiken voor mensen zonder Facebook-account. Een ander voordeel is dat de videobeldienst heel flexibel is en op alle platformen werkt. Het maakt dus niet uit of je vrienden, collega's of familie Android, iOS of een computer gebruiken: met een internetverbinding, microfoon en camera kun je elkaar bereiken.

Messenger Rooms is gratis te gebruiken, maar niet goed voor je privacy. Je data worden bijvoorbeeld met anderen gedeeld.

Download Facebook Messenger voor Android of iOS (gratis)

KartRider Rush+

Wanneer puzzels niet aan jou zijn besteed maar snelle racegames wel, is KartRider Rush+ het aanbevelen waard. Stiekem verscheen de racer vorige week al in de appwinkels, maar maakte het een valse start. Er waren namelijk wat opstartproblemen waardoor de game niet bij iedereen direct goed werkte. Deze problemen zijn sinds de updates van afgelopen week verleden tijd.

KartRider Rush+ is een snelle racegame die lijkt op Mario Kart. De stripfiguren racen namelijk in vrolijk uitziende karretjes tegen elkaar, en daarbij is zo goed als alles veroorloofd. Je kunt tegenstanders dan ook saboteren door bijvoorbeeld een raket af te schieten. Maar let op: ook jij kunt slachtoffer worden van een tactische zet.

Wie uiteindelijk als eerste over de finish komt heeft gewonnen. De meeste spelers zullen het vooral online tegen anderen opnemen, maar je kunt KartRider Rush+ ook in je eentje spelen.

Download KartRider Rush+ voor Android of iOS (gratis)