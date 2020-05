Gebruikers van YouTube kunnen vanaf donderdag een bedtijd instellen in de Android- en iPhone-apps, meldt Google. YouTube stuurt dan een herinnering wanneer het tijd is om de app af te sluiten en te gaan slapen.

Het is een uitbreiding van de 'neem een pauze'-functie die YouTube in 2018 introduceerde. Google wil mensen zo helpen om hun schermtijd te beperken.

Met de nieuwe bedtijdfunctie kun je een start- en eindtijd instellen waarop je wil dat Google je eraan herinnert dat je eigenlijk moet gaan slapen. Die reminders kunnen tijdens of na een video worden getoond, afhankelijk van je voorkeuren. Ook is er een snooze-optie om de reminder nog even mee uit te stellen.