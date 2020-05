Instagram toont vanaf donderdag waarschuwingen tijdens livestreams als er muziek wordt afgespeeld die niet gebruikt mag worden. Het bedrijf wil duidelijker maken wat qua muziek wel en niet mag op het sociale mediaplatform.

Instagram heeft wel licenties voor het gebruik van muziek op het platform, maar die gelden meestal alleen voor korte muziekfragmenten. Voorheen was het zo dat Instagram het geluid simpelweg automatisch uitzette als bepaalde muziek te lang in een livestream of video werd gebruikt.

Het platform erkent nu dat dat "frustrerend" is voor veel gebruikers. Daarom wordt er voortaan een waarschuwing bovenaan het scherm getoond als het systeem merkt dat muziek te lang zonder toestemming gebruikt wordt. Dat geldt ook voor normale video's.

Als een video of stream toch het zwijgen wordt opgelegd of zelfs geblokkeerd wordt, dan wil Instagram duidelijker uitleggen wat er moet gebeuren om de blokkade op te heffen. Muziek mag wel onbeperkt gebruikt worden in Stories. Ook opnames van liveconcerten zijn volgens Instagram prima.

Instagram waarschuwt dat de visuele component van een video wel altijd belangrijker moet zijn dan de muziek. En hoe meer volledige muzieknummers in een video voorkomen, hoe groter de kans dat de video 'beperkt' wordt, aldus Instagram.