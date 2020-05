Twitter test een functie waarmee gebruikers zelf kunnen instellen wie op hun tweets kan antwoorden, schrijft Twitter woensdag in een blogpost. Gebruikers kunnen dit aangeven voordat ze een tweet plaatsen.

Met de nieuwe functie krijgen gebruikers drie opties voordat ze een tweet plaatsen. Ze kunnen ervoor kiezen om iedereen erop te laten reageren, alleen mensen die ze volgen, of alleen mensen die in de tweet genoemd worden. Als er niemand in de tweet genoemd wordt, kan ook niemand op de tweet reageren.

In de laatste twee gevallen krijgt de tweet een label en wordt het antwoordpictogram grijs. Dat moet het voor mensen duidelijk maken dat ze niet kunnen reageren onder de tweet. Zij kunnen deze tweet dan nog wel bekijken, retweeten en liken.

Twitter gaat de functie testen onder een klein percentage van de gebruikers wereldwijd. De tweets van de gebruikers die onderdeel zijn van de test kunnen door iedereen met een Twitter-account bekeken worden.