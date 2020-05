Apple en Google brengen woensdag een update uit voor iOS en Android waarmee benodigde technologie voor het gebruik van corona-apps beschikbaar wordt gemaakt. Nederland is één van de eerste landen die toegang krijgen tot deze technologie, bevestigen de bedrijven.

Google en Apple ontwikkelen samen technologie waarmee mensen gewaarschuwd worden als ze in de buurt zijn geweest van een persoon die positief is getest op het coronavirus. Daarbij wordt gebruikgemaakt van bluetooth.

Hiervoor moeten telefoons constant een actief bluetoothsignaal op de achtergrond uitzenden om verbinding te maken met andere telefoons in de nabije omgeving. Hiermee ontstaat een logboek van smartphones waarmee contact is gemaakt. Op de telefoons wordt een uniek nummer opgeslagen. Gebruikers kunnen dit logboek delen met de autoriteiten, zodat personen achter de opgeslagen nummers gewaarschuwd kunnen worden als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon.

Apple en Google zeggen dit op een manier te doen die de privacy van gebruikers waarborgt, geen grote impact heeft op de accu en die de prestaties van telefoons niet in de weg zit.

Om gebruik te maken van de techniek moeten gebruikers zelf eerst toestemming geven. Ze kunnen deze toestemming ook altijd weer intrekken.

Nederland één van de eerste landen met toegang

Alleen gezondheidsautoriteiten krijgen toegang tot de technologie die in een corona-app kan worden gebruikt. Per land of regio krijgt slechts één app toegang. Inmiddels hebben autoriteiten van 22 landen en enkele staten in de VS een aanvraag gedaan en toegang gekregen.

Ook Nederland zit bij deze 22 landen, bevestigen beide bedrijven aan NU.nl. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schreef eerder op woensdag in een Kamerbrief dat er "afstemming" is geweest met Google en Apple bij de ontwikkeling van de Nederlandse corona-app.

De bedrijven maakten eerder alle regels bekend waaraan appontwikkelaars moeten voldoen om de technologie voor corona-apps te gebruiken. Zo krijgen apps die locatie van gebruikers verzamelen geen toegang tot de techniek.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Aanvulling: Dit artikel is aangevuld met de informatie dat Nederland toegang heeft gekregen tot de technologie. Dit is door beide bedrijven aan NU.nl bevestigd.