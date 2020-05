De Friese recherche heeft een 21-jarige Groninger aangehouden die verdacht wordt van verschillende cybercrimemisdrijven, waaronder phishing, schrijft de politie woensdag. De verdachte zou onder meer betrokken zijn geweest bij de oplichting van een ondernemer bij wie in één nacht 1,1 miljoen euro werd geplunderd.

De verdachte benaderde slachtoffers via Marktplaats of sms en lokte ze vervolgens naar valse websites. Daar werden de slachtoffers verleid om privégegevens achter te laten om betalingen te doen. De slachtoffers dachten bijvoorbeeld dat zij een openstaande rekening betaalden.

De Groninger nam op deze manier de controle over van de online bankieromgeving van de slachtoffers. Vervolgens haalde hij geld van de rekeningen door te pinnen of goederen online te bestellen.

De verdachte was extreem behendig met het "volle arsenaal aan digitale oplichtingsmethoden", aldus de politie. Bij de aanhouding van de Groninger maandag trof de politie een laptop aan waarop een 'dashboard' draaide met allerlei digitale oplichtingsmethoden. Ook is beslag gelegd op luxe goederen, waaronder drie paar schoenen met elk een waarde van bijna duizend euro.

Grootste 'smishing' zaak ooit

De verdachte kwam naar voren in een onderzoek naar de oplichting van een ondernemer uit Noord-Nederland. Het slachtoffer had een foute link aangeklikt in een sms die hem leidde naar een nagemaakte bankomgeving. Vervolgens werd zijn bankrekening geplunderd.

Het slachtoffer raakte in één nacht 1,1 miljoen euro kwijt. Dat geld werd overgeboekt naar bankrekeningen van 140 geldezels verspreid over het land. Zij hadden hun bankrekeningen beschikbaar gesteld voor het wegsluizen van het geld.

In dit onderzoek worden nog steeds met enige regelmaat mensen aangehouden, meldt de politie. Politie-eenheden in het hele land hebben een zogeheten 'smoelenboek' gekregen van verdachten die werden gefilmd tijdens het pinnen van de buit.

Volgens de politie gaat het qua financiële schade om de grootste zaak ooit van phishing via sms, ook wel 'smishing' genoemd. De recherche sluit meer aanhoudingen in deze zaak niet uit.