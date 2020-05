Bij de dataroof bij de Britse luchtvaartmaatschappij easyJet zijn de e-mailadressen en reisplannen van 200.000 Nederlandse klanten gestolen, vertelt een woordvoerder woensdag aan NU.nl. Bij 58 Nederlandse klanten zijn ook creditcardgegevens gestolen.

EasyJet maakte dinsdag bekend dat de e-mailadressen en reisplannen van in totaal negen miljoen klanten gestolen zijn. Daarnaast wisten de daders de creditcardgegevens van in totaal 2.208 klanten in handen te krijgen.

Volgens easyJet is er sprake van een "zeer geavanceerde cyberaanval". Het is niet bekend wanneer en door wie de dataroof is uitgevoerd. De luchtvaartmaatschappij heeft de data ontoegankelijk gemaakt.

Volgens de luchtvaartmaatschappij is er geen bewijs dat "enige persoonlijke informatie van welke aard dan ook is misbruikt". De getroffen klanten worden ingelicht over het lek en erop gewezen alert te zijn op phishing.

Volgens de woordvoerder worden de getroffen Nederlandse klanten uiterlijk op 26 mei benaderd. EasyJet heeft al contact opgenomen met de Nederlandse klanten waarbij creditcardgegevens zijn gestolen. "Ze hebben ondersteuning aangeboden gekregen", aldus de woordvoerder.

Aanvulling: dit artikel is aangevuld met informatie over het aantal Nederlandse klanten waarbij creditcarddata ook is gestolen.