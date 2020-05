De app TikTok telt in Nederland 3,5 miljoen gebruikers, blijkt uit officiële cijfers van het bedrijf die door Emerce zijn ingezien.

Nederlandse gebruikers besteden per dag gemiddeld een uur op TikTok, blijkt uit de gegevens. In België (2,2 miljoen gebruikers) is dat 62 minuten.

Maandelijks worden 12,3 miljard video's door Nederlanders bekeken. Van de appgebruikers is 65 procent vrouw.

TikTok is sinds 2017 in handen van het Chinese bedrijf ByteDance. Met de dienst kunnen gebruikers video's van maximaal een minuut bekijken. Vaak speelt muziek of humor daarin een grote rol. Ook wordt er veel in gedanst en geplaybackt.

Het aantal Nederlandse gebruikers was lange tijd onbekend. Eerder varieerden schattingen al van 1 miljoen tot 3,5 miljoen. Na de uitbraak van het coronavirus zag TikTok zijn gebruik mondiaal flink groeien.