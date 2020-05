Facebook moet in Canada een boete van 9 miljoen Canadese dollar (5,94 miljoen euro) betalen in de nasleep van het Cambridge Analytica-schandaal. Het bedrijf krijgt de boete omdat het gebruikers onterecht de indruk gaf dat zij hun persoonlijke gegevens af konden schermen voor derden, maakt de Canadese concurrentieautoriteit bekend op zijn website.

Via een koppeling met Facebook konden ontwikkelaars persoonlijke gegevens van gebruikers verzamelen. Op die manier kreeg een onderzoeker via een quizapp de gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers in handen, die hij doorverkocht aan Cambridge Analytica.

Vervolgens lagen Facebook en Cambridge Analytica in 2018 maandenlang onder vuur. Als gevolg daarvan moest Facebook al 5 miljard dollar (4,57 miljard euro) euro aan de Amerikaanse handelswaakhond FTC betalen. Het is het hoogste bedrag dat de autoriteit ooit heeft geïnd.

Volgens de Canadese wet is het voor bedrijven verboden om onjuiste of misleidende uitspraken te doen over hun producten of diensten. Het was voor Facebook-gebruikers immers niet mogelijk om in hun privacyinstellingen te voorkomen dat ontwikkelaars hun gegevens in handen konden krijgen.

Dat gebeurde pas in april 2015, toen Facebook de optie handmatig uitschakelde. Toch konden een aantal bedrijven ook na dat moment gebruikmaken van de koppeling. Dat gebeurde in ieder geval tot 2018, ondanks Facebooks beweringen dat de toegang was afgesloten.