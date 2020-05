Microsoft gaat de HoloLens 2, zijn headset voor augmented reality (AR), vanaf komend najaar in Nederland leveren, maakt het bedrijf bekend op zijn virtuele ontwikkelaarsconferentie Build. De HoloLens is een bril waarmee virtuele objecten en beelden in de echte wereld geprojecteerd kunnen worden.

Het Amerikaanse bedrijf richt zich met de AR-headset op de zakelijke markt. De HoloLens kan bijvoorbeeld gebruikt worden om op afstand instructies door te geven, maar er bestaan ook toepassingen voor bijvoorbeeld games.

De HoloLens 2 was al beschikbaar in onder meer Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten en was op die manier ook al in Nederland te krijgen, maar werd hier nog niet formeel geleverd. Het apparaat kost los 3.500 dollar, omgerekend zo'n 3.200 euro.

Microsoft is niet het enige grote techbedrijf dat inzet op augmented reality. Google verkoopt zijn Glass voor de zakelijke markt, maar heeft de stekker uit een consumentenversie getrokken. Apple zou zijn eigen AR-bril binnen nu en een jaar aan gaan kondigen.