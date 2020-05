De Oekraïense geheime dienst SBU heeft een hacker opgepakt die ervan wordt verdacht 773 miljoen e-mailadressen te koop hebben aangeboden. De persoon was online actief onder de naam Sanix en verkocht ook andere gestolen gegevens, aldus de SBU op zijn website.

De geheime dienst zegt dat Sanix onder meer ook achter de verkoop van miljoenen wachtwoorden, pincodes, PayPal-accounts en digitale portemonnees voor cryptovaluta. zit. In totaal zou de hacker zeven databases in zijn bezit hebben gehad.

De database met 773 miljoen e-mailadressen en 21 miljoen wachtwoorden kwam in januari 2019 in het nieuws. De gegevens zouden een verzameling zijn van eerder buitgemaakte data.

Bij een huiszoeking van Sanix' woning in de oblast Ivano-Frankivsk in het westen van Oekraïne zijn computers met 2 TB aan gestolen data, telefoons en omgerekend bijna 9.300 euro in beslag genomen.