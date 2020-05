Apple werkt achter de schermen nog steeds aan een augmentedrealitybril, zegt de goed ingevoerde Jon Prosser in een YouTube-video. De bril zou voor 499 dollar (omgerekend 456,70 euro) op de markt komen.

De bril zou ook met versterkte glazen beschikbaar komen. Die varianten zijn duurder, volgens de bronnen van Prosser.

Apple is naar verluidt van plan om de bril eind 2020 of begin 2021 aan te kondigen, afhankelijk van de impact door het coronavirus. Daarna duurt het nog even voordat hij daadwerkelijk op de markt komt. Prosser zegt dat Apple mikt op een release rond eind 2021 of begin 2022.

De Apple Glass zou worden gekoppeld aan een iPhone, net als een Apple Watch. Op beide glazen van de bril zouden beelden geprojecteerd kunnen worden en gebruikers kunnen software bedienen via handgebaren.

Een vroeg prototype van de wearable bevatte een LIDAR-sensor waarmee diepte in de omgeving geregistreerd wordt. Daarmee zouden virtuele objecten via de bril bijvoorbeeld realistischer in de kamer geplaatst kunnen worden. Het is niet duidelijk of de LIDAR-sensor de uiteindelijke versie haalt. De accu van de bril zou draadloos opgeladen worden.

Over een AR-bril van Apple gaan al jaren geruchten. Meer details zijn nog niet bekend. Apple geeft zelf niets prijs.