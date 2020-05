In een onderzoek naar grootschalige drugshandel op het darkweb zijn opnieuw drie verdachten aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. Het gaat om een 33-jarige man uit Rotterdam en een vader en zoon (59 en 30 jaar) uit Spijkenisse.

De politie deed een inval bij het bedrijf van de vader en zoon in Barendrecht. In de bedrijfshal bleek nog recent op grote schaal drugs te zijn geproduceerd. Ook lagen er ruim 400.000 xtc-pillen opgeslagen. Het bedrijf produceerde daarnaast ketels voor de productie van drugs.

De aangehouden Rotterdammer kwam vaak langs bij het bedrijf. De politie verdenkt hem ervan de drugs verspreid te hebben aan andere verdachten. Zij zouden de drugs vervolgens te koop hebben aangeboden op het darkweb, een afgesloten deel van het internet.

De drie verdachten werden op 22 april aangehouden, hun voorarrest is inmiddels met negentig dagen verlengd. De politie sluit meerdere aanhoudingen in de zaak niet uit.

Twee eerdere aanhoudingen

In februari werden in hetzelfde onderzoek een 38-jarige man uit Pijnacker en een 40-jarige man uit Voorburg opgepakt. De mannen zouden via het darkweb zeker dertienhonderd bestellingen hebben afgehandeld.

De man uit Voorburg zou de verkoop op het darkweb hebben georganiseerd, de man uit Pijnacker reed vervolgens naar Duitsland om daar pakketjes drugs op de post te doen. De politie kwam de Rotterdammer op het spoor omdat hij regelmatig contact had met de man uit Pijnacker.

Bij de aanhouding van de Rotterdammer trof de politie onder meer een groot geldbedrag aan en allerlei goederen bestemd voor de productie van drugs.