Door een storing bij ABN AMRO kunnen klanten dinsdagmiddag geen gebruikmaken van internetbankieren en mobiel bankieren. Ook iDEAL werkt zeer beperkt, vertelt een woordvoerder aan NU.nl.

De storing raakt alle klanten bij ABN AMRO. Wie gebruik wil maken van internetbankieren krijgt de melding: "Door een storing kunt u nu helaas uw bankzaken niet regelen via Internet Bankieren, de ABN AMRO app en iDEAL. Probeer het later nog eens. Onze excuses voor het ongemak."

Een woordvoerder van de bank spreekt over een "technisch probleem" en kon nog geen indicatie geven van wanneer de storing is opgelost. "We werken er hard aan om dit zo spoedig mogelijk op te lossen."

De woordvoerder raadt klanten die gebruik willen maken van de diensten aan om het op een later tijdstip opnieuw te proberen.