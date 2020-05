De elektronicabeurs IFA in Berlijn gaat in september ondanks de coronamaatregelen toch door. De beurs zal wel een stuk kleiner van opzet zijn dan gebruikelijk.

IFA-directeur Günther Hasinger zei dinsdagmiddag dat de techbeurs dit jaar alleen op uitnodiging bezocht kan worden. Alleen journalisten, fabrikanten en zakelijke relaties mogen komen. Reguliere bezoekers worden niet toegelaten.

Vanwege in Berlijn getroffen maatregelen zijn evenementen waar meer dan vijfduizend mensen op afkomen verboden. Bij de IFA zijn dit jaar duizend mensen per dag welkom. De beurs zal dit keer drie dagen duren in plaats van een week.

Ook is er geen open beursvloer. Nieuwe producten worden in kleine zalen gepresenteerd. Persconferenties met aankondigingen zijn grotendeels virtueel te volgen.

Hasinger zegt dat de volksgezondheid en veiligheid topprioriteit hebben, maar dat IFA een belangrijke rol speelt bij de sluiting van handelsovereenkomsten. De directeur voelt de verplichting om de techsector ondersteuning te bieden.

Vanwege de coronacrisis zijn veel evenementen in de techindustrie afgelast. Telefoonbeurs MWC ging dit jaar niet door en ook Google I/O en Facebook F8 werden afgelast. Bedrijven zoals Apple en Microsoft houden alleen online persconferenties om nieuws aan te kondigen.