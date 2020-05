Een kunstmatige intelligentie (AI) van de Universiteit Utrecht moet artsen en onderzoekers helpen om in de duizenden onderzoeken naar het coronavirus sneller de juiste teksten te vinden die mogelijk antwoord geven op een vraag.

De software ASReview van de universiteit is beschikbaar gemaakt voor de COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19), een dataset van 63.000 onderzoeken over het nieuwe coronavirus.

"Hoe vind je nou tussen die 60.000 artikelen net die tien die je nodig hebt?", zegt hoogleraar Rens van de Schoot van de Universiteit Utrecht. Zijn project ASReview kan daarbij helpen: het verkleint de selectie van papers tot iets wat voor een onderzoeker behapbaar is om daadwerkelijk te lezen.

Om de AI zijn werk te laten doen, moet de onderzoeker minimaal een artikel aangeven dat wel en een dat niet relevant is, legt Van de Schoot uit. "Als je dat aangeeft, stuurt de machine op basis daarvan het meest waarschijnlijk relevante artikel terug. Als mens moet je dan weer selecteren wat wel of niet relevant is."

Door dit proces een aantal keer te herhalen, kan het aantal artikelen steeds verder teruggebracht worden. Uiteindelijk moet zo een selectie van artikelen overblijven die de onderzoeker handmatig kan lezen om het antwoord op zijn vraag te vinden. De machine doet het voorwerk van de selectie, maar geeft niet het antwoord op de vraag.

Naast CORD-19 kunnen wetenschappers ook zelf andere databases aan ASReview koppelen. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten wil de kwaliteit van de software onderzoeken. In eerste instantie gaat het instituut uitzoeken hoe goed de AI relevante literatuur kan herkennen, laat een woordvoerder weten. Later moet blijken hoe de kwaliteit en snelheid van ASReview zich verhouden tot handmatig mensenwerk.