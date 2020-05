Het Martini Ziekenhuis en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) werken samen aan een speciale applicatie die moet helpen met het plannen van de zorg nu er 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Dat meldt het ziekenhuis dinsdag.

De applicatie moet zorgen dat de beschikbare ruimte in het ziekenhuis optimaal wordt benut, zodat zoveel mogelijk patiënten tegelijk geholpen kunnen worden, zonder dat de wachtkamer uitpuilt. Vanwege maatregelen rondom het coronavirus moet het aantal patiënten dat samen in een wachtruimte aanwezig kan zijn, flink verminderd worden.

Voor het zo efficiënt mogelijk inplannen van afspraken bij poliklinieken wordt daarom een app ontwikkeld. Die berekent het aantal toegestane patiëntafspraken, waarbij rekening wordt gehouden met de 1,5 meter-afstand. Met behulp van een wiskundig model wordt het maximale aantal afspraken berekend, terwijl het aantal patiënten in de wachtkamer laag wordt gehouden.

Zo starten niet alle afspraken tegelijk, verschuiven pauzes van artsen, worden vrije behandelkamers als wachtruimte gebruikt en wordt er ruimte tussen afspraken aangehouden.

Aantal afspraken wordt mogelijk nog verhoogd

Het idee is om te beginnen met bijvoorbeeld 40 procent van het normale aantal afspraken. Als dat in de praktijk goed werkt, kan daarna het aantal afspraken in stapjes worden verhoogd.

De eerste versie wordt eerst getest bij de poli van de obstetrie en gynaecologie. De bedoeling is dat de app zo snel mogelijk ook op de andere afdelingen wordt gebruikt.