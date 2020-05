Een QR-code scannen en met je smartphone het bedrag naar de winkel overmaken: dat kan voortaan via de PayPal-app, maakt het bedrijf dinsdag bekend. Winkels en andere bedrijven kunnen een voor hun unieke QR-code vanaf nu gebruiken en bijvoorbeeld bij de kassa hangen.

Gebruikers van de geüpdatete PayPal-app zien voortaan een knop waarmee zij de QR-codes kunnen scannen. Daarna geven zij aan welk bedrag zij willen overmaken en versturen zij dit naar de winkel.

Consumenten betalen niets extra's door via deze manier een bedrag af te rekenen. Voor winkels en ondernemers die de QR-codes aanbieden ligt dat anders. Zij betalen per transactie een commissie van 0,9 procent, plus standaard 0,10 euro per betaling.