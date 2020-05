Spionagesoftware (spyware) die gebruikt wordt door de Amerikaanse politie is in staat om de toegangscode van een iPhone te registeren als gebruikers die intikken, meldt NBC News op basis van twee anonieme ingewijden.

De software zou Hide UI heten en worden ontwikkeld door Grayshift, een Amerikaans bedrijf dat forensisch gereedschap ontwikkelt waarmee politie- en opsporingsdiensten smartphones kunnen kraken.

Volgens NBC News is de software al jaren beschikbaar, maar is het bestaan onder de pet gehouden vanwege geheimhoudingsverklaringen. De politie en Apple zijn al jaren verwikkeld in een kat-en-muisspel dat gaat over de balans tussen het doorzoeken van smartphones en het recht op privacy.

Doorgaans probeert de politie de toegangscode van een smartphone te kraken door verschillende combinaties te proberen, maar maatregelen van Apple kunnen dat proces vertragen. Tegen NBC News zegt een agent dan terug te kunnen vallen op Hide UI.

Vrees voor onrechtmatig gebruik of grijs gebied

De politie zou de software op de smartphone moeten installeren en de verdachte vervolgens moeten overtuigen om zijn iPhone te ontgrendelen, bijvoorbeeld door te zeggen dat hij een advocaat kan bellen. Omdat de spyware de code vastlegt, kan de politie die later gebruiken om het toestel te doorzoeken.

Critici zetten hun vraagtekens bij of dat een rechtmatige handelswijze is. Zij vrezen dat Hide UI gebruikt wordt zonder doorzoekingsbevel. "Ik heb het idee dat agenten soms terugvallen op grijs gebied en onethisch gedrag", citeert NBC News een van zijn bronnen.

Het mes snijdt aan twee kanten. Burgerrechtenorganisatie ACLU vreest ook dat aanklagers zaken laten vallen om te voorkomen dat zij meer details over Hide UI bekend moeten maken. Daarmee worden schuldige verdachten mogelijk niet vervolgd, terwijl het gebruik van de spyware verborgen blijft.