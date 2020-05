Apple en de FBI hebben maandag naar elkaar uitgehaald in een discussie om de versleuteling van de iPhone van een terrorist. De twee partijen liggen met elkaar in de clinch over de vraag of Apple meer had kunnen doen om de FBI toegang te geven tot telefoons van de man, die in december drie mensen doodde op een vliegbasis in Florida.

De FBI maakte maandag bekend dat de terrorist, die een opleiding volgde bij de Amerikaanse marine, gelieerd was aan terreurgroep Al Qaeda. De man had twee telefoons bij zich toen hij op de vliegbasis van de marine zijn aanslag pleegde.

De Amerikaanse politiedienst vroeg Apple om een "oplossing" om toegang te krijgen tot de iPhone, zodat de federale politiedienst het toestel kan doorzoeken. Volgens de FBI bevond zich op de telefoon "cruciaal bewijs" waar de organisatie snel toegang tot had moeten krijgen, zei directeur Christopher Wray maandag.

Apple weigerde. Het bedrijf liet in januari weten dat het onmogelijk is om de "achterdeur alleen voor de goeieriken" open te zetten. Als Apple de versleuteling verzwakt, kunnen kwaadwillenden ook makkelijker inbreken op andere iPhones, stelt het bedrijf.

Volgens de FBI blijkt uit onderzoek dat de terrorist, Mohammed Saeed Al Shamrani, al sinds in ieder geval 2015 geradicaliseerd was, nog voordat hij aan zijn opleiding bij de Amerikaanse marine begon. De man zou in de maanden voor zijn daad contact hebben gehad met Al Qaeda om de aanslag voor te bereiden.

FBI ontgrendelt iPhone zonder hulp Apple

Het is de FBI uiteindelijk gelukt om de iPhone zonder hulp van Apple te ontgrendelen. Ook heeft de FBI geen ander bedrijf ingeschakeld om dat te doen, zei Wray. "We hebben uitgereikt naar elke partner, en elk bedrijf, die een oplossing zou kunnen hebben om toegang te krijgen tot de telefoons. Geen van hen had dat."

Apple laat in een reactie aan onder meer The Verge weten dat het bedrijf "alle beschikbare informatie" aan de FBI heeft gegeven, waaronder een op iCloud opgeslagen backup. Daarmee reageert het bedrijf op de uitspraak van Wray dat de FBI "geen hulp" van Apple heeft ontvangen.

"De onwaarheden over ons bedrijf zijn een excuus om versleuteling en andere beveiligingsmaatregelen te verzwakken, terwijl ze miljoenen gebruikers en onze nationale veiligheid beschermen", aldus Apple. "We verkopen overal dezelfde iPhone, we slaan de toegangscodes van onze klanten niet op en we hebben niet de mogelijkheid om apparaten te ontgrendelen die met een toegangscode beschermd zijn."

Herhaling van discussie van vier jaar geleden

De laatste keer dat Apple en de FBI met elkaar in de clinch lagen, was vier jaar geleden. Toen probeerde de FBI toegang te krijgen tot de iPhone van een terrorist die in december 2015 veertien mensen doodde in een verzorgingstehuis in Californië.

Het kwam bijna tot een rechtszaak, maar de FBI wist de smarthpone uiteindelijk met hulp van een derde partij te ontgrendelen. Welk bedrijf of organisatie dat precies is, is onduidelijk. Het is daarmee ook niet bekend of deze partij geprobeerd heeft de iPhone van Al Shamrani te ontgrendelen.

Het onderzoek naar de Saoedische terrorist loopt nog. De FBI gaat het bewijsmateriaal bekijken met in het achterhoofd dat het afkomstig is van iemand die gelieerd is aan Al Qaeda, die de aanslag begin februari opeiste.