Data van de bierapp Untappd kunnen gebruikt worden om militair personeel te volgen en militaire locaties te achterhalen. Dat blijkt maandag uit onderzoek van onderzoekscollectief Bellingcat.

Untappd is een app waarmee bierliefhebbers met elkaar kunnen delen welke speciaalbieren ze hebben gedronken. Dat kunnen ze doen door door foto's te plaatsen, aan te geven waar ze het biertje hebben gedronken en hoe ze het biertje hebben gewaardeerd.

Maar met een beetje graven door deze gegevens en door deze gegevens te koppelen aan andere sociale media lukte het de onderzoekers van Bellingcat om onder anderen een senior inlichtingenofficier en hoge functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Defensie en de Amerikaanse luchtmacht te volgen.

Daarnaast lukte het de onderzoekers om door de gegevens uit de app een militaire basis te achterhalen waarvan de locatie niet publiekelijk bekend is. Ook plaatsten sommige militairen foto's van bier op hun account waarbij op de achtergrond van de foto militaire informatie te zien was.

Ook Nederlandse militairen gevolgd

Ook Nederlandse militairen kwamen in het onderzoek naar voren. Met de gegevens van Nederlandse gebruikers van de app kon Bellingcat Nederlandse militaire connecties over de hele wereld in kaart brengen. "Inclusief locaties van militaire oefeningen en missies."

De militairen die de onderzoekers konden volgen hadden hun Untappd-profiel niet op privé staan. Daardoor was het voor iedereen mogelijk om de locaties te zien waar zij waren 'ingecheckt' en een biertje hadden gedronken. In sommige gevallen in de buurt van of zelfs op een militaire locatie.

Bellingcat heeft de militairen die in het onderzoek naar voren kwamen benaderd. Zij hebben inmiddels hun privacyinstellingen aangepast.

NU.nl heeft het Ministerie van Defensie om commentaar gevraagd. Dit bericht wordt aangevuld zodra we een reactie binnen hebben.