Het online seksueel misbruik van kinderen in de Europese Unie is toegenomen tijdens de COVID-19-pandemie, zei Europol-directeur Catherine De Bolle maandag tijdens een hoorzitting in het EU-parlement. Alle 27 EU-staten melden volgens haar een toename aan online pedofiele activiteiten.

Volgens De Bolle is er een toegenomen activiteit van mensen die op zoek zijn naar beelden van seksueel misbruik van kinderen. De EU-landen hebben de afgelopen tijd dan ook meer online platformen gesloten waar kinderporno op te vinden was dan normaal gesproken. Europol heeft hierover geen exacte aantallen gegeven.

De Bolle noemt de ontwikkeling "zorgwekkend". Volgens de Bolle proberen seksuele misbruikers de groeiende blootstelling van kinderen aan het internet te exploiteren. Ze doelt er hierbij op dat kinderen tijdens lockdowns overgaan op online lessen, soms via platforms die niet voldoende beveiligd zijn.

Europol vreest dat de komende weken nog meer meldingen binnen zullen komen ​​wanneer scholen weer opengaan en de monitoring van leraren kan worden hervat. "We verwachten meer en beter zicht te hebben op de situatie als kinderen weer naar school kunnen en met docenten kunnen praten."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.