De storing die maandagochtend speelde bij Magister, een veelgebruikt online platform voor scholen, is verholpen. Dat vertelt een woordvoerder van Magister aan NU.nl.

Op Allestoringen.nl kwamen maandag honderden meldingen binnen van mensen die geen gebruik konden maken van Magister.

De meeste mensen gaven aan problemen te hebben met inloggen of het bezoeken van de website. De website laadde dan niet of de gebruikers kregen een foutmelding te zien. Veel scholen gebruiken Magister als centraal systeem voor lesroosters, punten, huiswerk, het melden van ziekte en afwezigheid en meer.

Volgens een woordvoerder ging het om twee korte storingen die bij een paar scholen in Nederland speelden. Deze scholen zijn hier door Magister over benaderd. De storingen waren in de loop van de dag weer opgelost.