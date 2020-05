De Duitse federale functionaris voor gegevensbescherming Ulrich Kelber heeft Duitse overheidsinstanties in een brief gewaarschuwd voor het gebruik van chatapp WhatsApp. Dat schrijft het Duitse dagblad Handelsblatt, dat de brief in handen heeft, zondag. Volgens Kelber is het gebruik van WhatsApp door overheidsinstanties "uitgesloten".

Kelber ziet de noodzaak van de federale regering om "snel en direct" met de burgers te communiceren en hen "betrouwbaar" te informeren. "Maar als WhatsApp hiervoor wordt gebruikt, laat dat vooral zien dat gegevensbescherming tot nu toe is verwaarloosd", aldus Kelber.

"Ik wil erop wijzen dat het gebruik van WhatsApp voor een overheidsinstantie is uitgesloten", staat daarom in de brief. Volgens Kelber mag "zelfs in deze moeilijke tijden gegevensbescherming niet worden verwaarloosd".

'WhatsApp verstuurt metadata'

Volgens Kelber wordt bij het verzenden van berichten via WhatsApp metadata aan WhatsApp en aan moederbedrijf Facebook geleverd. Metadata zijn gegevens die iets zeggen over het gebruik van de dienst, onder meer hoe je de app gebruikt, bijvoorbeeld wanneer je online bent en voor hoelang, met wie je chat en welke functies van WhatsApp je gebruikt.

Ook registreert het bedrijf informatie over je apparaat, zoals welke soort smartphone je gebruikt, je batterijniveau, de versie van je mobiele besturingssysteem, welke versie van WhatsApp je gebruikt en de landcode.

Volgens Kelber kan Facebook met deze data profielen vormen van gebruikers. Dat kan volgens hem alleen al met de informatie dat een burger gecommuniceerd heeft met een overheidsinstantie en hoe vaak die communicatie heeft plaatsgevonden. "Deze informatie draagt, al is het maar een klein beetje, bij aan de profielvorming van burgers", aldus Kelber.

Een woordvoerder van WhatsApp laat in een reactie aan Handelsblatt dat WhatsApp geen metadata met Facebook deelt om "profielen te creëren of Facebook-producten of advertenties te verbeteren". Daarnaast benadrukt de woordvoerder dat WhatsApp geen chatberichten in kan zien omdat deze versleuteld zijn.