Op Allestoringen.nl kwamen maandag honderden meldingen binnen van mensen die geen gebruik konden maken van Magister, een veelgebruikt online platform voor scholen.

De meeste mensen melden problemen te hebben met inloggen of het bezoeken van de website. De website laadt dan niet of ze krijgen een foutmelding te zien. Veel scholen gebruiken Magister als centraal systeem voor lesroosters, punten, huiswerk, het melden van ziekte en afwezigheid en meer.

Een woordvoerder van Magister zegt tegen NU.nl dat er sprake is van een "incidentele onderbreking". Wat er precies aan de hand is en hoe groot het probleem is, wordt uitgezocht.