Richard Wu, de CEO van Huawei, beschuldigt de Verenigde Staten ervan cybersecurity als excuus te gebruiken voor de maatregelen tegen het bedrijf. Volgens Wu is de echte reden dat de "machtspositie op het gebied van technologie van de VS in gevaar komt", schrijft Bloomberg na een post van Wu op het Chinese platform WeChat.

De VS verlengde vrijdag opnieuw de tijdelijke licentie, zodat Amerikaanse bedrijven langer zaken kunnen doen met de Chinese telecomfabrikant. Officieel staat het bedrijf op een zwarte lijst, omdat het volgens de VS telecomapparatuur zou gebruiken om het Westen de bespioneren.

Ook kondigden de VS vrijdag nieuwe maatregelen aan om Huawei af te zonderen van buitenlandse bedrijven die Amerikaanse technologie gebruiken voor de ontwikkeling van chips. Huawei heeft deze nodig voor de productie van smartphones.

De VS nemen deze maatregelen, omdat Huawei een bedreiging zou zijn op meerdere fronten. Een van de belangrijkste redenen is de privacy en veiligheid van consumenten. Zo zou met name het gebruik van Huawei-apparatuur in 5G-netwerken een risico vormen voor spionagepraktijken. Ook vreest de VS de invloed van de Chinese staat.