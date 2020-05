Videobeldienst Zoom heeft sinds zondagmiddag last van een storing. Duizenden gebruikers melden via Downdector dat ze problemen hebben met bellen via de dienst. Zoom bevestigt dat sommige gebruikers problemen kunnen ondervinden en meldt dat er naar een oplossing wordt gezocht.

Gebruikers van Zoom hebben problemen met het verbinden met Zoom Meetings. Ook het hosten van een vergadering via Zoom lijkt problemen te geven. Het is niet duidelijk wat de oorzaak of omvang van de storing is.

Sinds veel mensen thuiswerken vanwege de coronacrisis, wordt er veel online vergaderd. Zoom is een van de populairste applicaties voor deze vergaderingen en zag in de afgelopen maanden het aantal gebruikers snel stijgen. In april had Zoom 300 miljoen dagelijkse gebruikers.