Vrijdag maakte Facebook bekend gifjesplatform GIPHY te hebben gekocht en dat het platform onderdeel wordt van Instagram. Het bedrijf betaalde naar verluidt 400 miljoen dollar (zo'n 370 miljoen euro) voor de overname. Facebook kondigde aan GIPHY graag in Instagram te willen integreren, maar dat is niet de enige reden waarom het gifjesplatform interessant voor het sociale medium is.

Via GIPHY kunnen gebruikers makkelijk gifjes vinden en delen met vrienden via chatapps of op sociale media. Veel platformen hebben GIPHY geïntegreerd in hun apps, waardoor gebruikers met een klik op de knop in een database van bewegende plaatjes kunnen zoeken.

Het zijn de apps waar GIPHY mee verbonden is die het voor Facebook interessant maken om het platform te kopen. Via verbindingen met andere apps kan Facebook namelijk nog meer data van de gebruikers verzamelen om nog gerichter advertenties te verkopen.

Dit is ook precies de reden dat de overname van GIPHY de aandacht trekt van verschillende politici in de Verenigde Staten. Senator Elizabeth Warren van de Democraten liet zich vrijdag na de bekendmaking van de overname direct kritisch uit over Facebook. Volgens Warren is Facebook "erop uit om meer en meer data van ons te verzamelen".

En het zijn nogal wat gebruikers, want GIPHY wordt gebruikt in populaire apps als TikTok, Snapchat en Twitter. Het platform bereikt naar eigen zeggen meer dan 700 miljoen mensen per dag met de gifjes.

Wat verandert er voor gebruikers?

Facebook benadrukte bij de bekendmaking van de overname dat alle integraties van GIPHY ook in de toekomst worden ondersteund. Alleen is het niet uitsluitend aan Facebook om dat te bepalen.

Het kan zijn dat platformen als Twitter, Snapchat of Slack besluiten om GIPHY niet langer aan te bieden aan hun gebruikers. De reden hiervoor kan zijn om de privacy van hun gebruikers te waarborgen of omdat deze platformen niet willen dat Facebook via GIPHY een ingang in hun apps heeft.

Dat betekent dat gebruikers zelf online op zoek moeten naar gifjes en dit niet meer via een geïntegreerde zoekmachine kunnen doen.

Niet het eerste gifjesplatform dat verkocht wordt

Op dit moment is er één echte concurrent van GIPHY en dat is Tenor. Deze dienst werkt op een vergelijkbare manier als GIPHY en wordt aangeboden in verschillende apps en keyboards op iOS en Android. Echter is ook dit platform inmiddels in handen van een techgigant.

In 2018 kocht Google het platform Tenor voor een onbekend bedrag. Google zet Tenor in voor de eigen diensten, maar het gifjesplatform zorgt ook voor een ingang bij gebruikers die anders niet bereikt kunnen worden. Via de gifjeszoekmachine kunnen namelijk ook gesponsorde gifjes getoond worden.