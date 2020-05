Amazon wilde vrijdag geen toezegging doen aan het House Judiciary Committee om topman Jeff Bezos te laten verschijnen voor een verhoor in het congres. Reuters meldt dat Amazon een geschikt persoon zal sturen voor het verhoor, maar wilde niet zeggen of dit Bezos zal zijn.

Het panel wil Bezos spreken over het vermeende gebruik van data van externe verkopers op het platform. Volgens een onderzoek van The Wall Street Journal gebruikt de internetgigant data van verkopers op Amazon om zelf producten te ontwikkelen. Amazon ontkent dit en zegt dat het bedrijf strenge regels heeft om de data van verkopers en klanten te beschermen.

Toch wil het panel Bezos spreken over het onderzoek. In een brief schrijven de leden van het panel: "Als het verslag van The Wall Street Journal klopt, zijn de verklaringen die Amazon eerder heeft afgelegd over zijn bedrijfsvoering misleidend en mogelijk strafbaar."

Amazon is van mening dat het wel goed heeft meegewerkt en schrijft in een reactie op de brief van het panel dat het de juiste persoon beschikbaar zal stellen voor het onderzoek.

Bezos is niet de eerste topman van een techbedrijf die zich moet verantwoorden voor het Amerikaans congres. Eerder moest Mark Zuckerberg van Facebook al voor een verhoor verschijnen, naar aanleiding van een groot datamisbruikschandaal.