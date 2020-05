De Franse game-uitgever Ubisoft klaagt Apple en Google in hun thuisland aan, meldt Bloomberg zaterdag. De twee bedrijven verkopen via hun appwinkels volgens Ubisoft een kopie van het schietspel Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

In de aanklacht schrijft Ubisoft dat het spel Area F2 een "nagenoeg identieke kopie" van Rainbow Six Siege is. Area F2 wordt uitgegeven door Ejoy.com, een onderdeel van de Chinese internetgigant Alibaba.

"Vrijwel elk aspect van AF2 is gekopieerd van R6S", schrijft Ubisoft over de gelijkenis tussen de twee spellen. "Van het selectiescherm tot het uiteindelijke scorescherm, en alles er tussenin." Het Franse bedrijf noemt Rainbow Six Siege met zijn 3 miljoen dagelijkse spelers een van zijn belangrijkste merken.

Ubisoft zegt Apple en Google op de hoogte hebben gesteld dat Area F2 inbreuk maakt op zijn intellectueel eigendom, maar dat de bedrijven weigeren om de game uit de App Store en Play Store te halen. De twee techgiganten hebben tegenover Bloomberg vooralsnog niet gereageerd.