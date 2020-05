Internetbeveiligingsbedrijf ShadowMap heeft een "enorm" datalek rond de Europese Unie ontdekt, bevestigt vicepresident Marcel Kolaja van het Europees Parlement, die zich bezighoudt met Informatie en Telecommunicatie, zaterdag op Twitter. Hij bedankt het bedrijf voor het aankaarten van het lek.

Volgens ShadowMap-oprichter Yash Kadakia gaat het om gegevens en wachtwoorden van tweehonderd leden van het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie. Ook zouden duizend werknemers van het Europees Parlement zijn getroffen.

Daarnaast was volgens Kadakia informatie van in totaal meer dan vijftienduizend anderen te vinden. Het zou gaan om informatie van EU-instellingen, leden van politieke partijen en journalisten. Onder meer het Europese patentbureau EUIPO, de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) en politieorganisatie Europol zouden zijn getroffen.

De ShadowMap-oprichter meldt rond 13.30 uur op Twitter dat de kwestie verholpen is. De gegevens zijn daardoor niet langer zomaar toegankelijk. Het niet bekend hoelang dat wel het geval was en of onbevoegden toegang hebben gekregen tot de informatie.

Het is onduidelijk wie de beheerder was van de systemen die open bleken te staan. De vicepresident van het Europees Parlement laat weten dat het in ieder geval niet ging om een instelling van de Europese Unie.