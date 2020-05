De Nederlandse beheerder van een bunker met servers had ook de extreemrechtse Identitaire Beweging als klant, melden weekblad Der Spiegel en het tv-programma Panorama van de Duitse publieke omroep NDR. De organisatie, met verschillende takken in Europa, pleit voor het behoud van een zogenaamde 'nationale identiteit'.

In september werden zeven verdachten, onder wie vier Nederlanders, gearresteerd vanwege hun betrokkenheid bij de zogenoemde 'cyberbunker'. De verdachten zouden vanuit de bunker serverruimte verhuren. Daarop werd onder meer de grote online drugsmarktplaats Wall Street Market gehost.

Der Spiegel schrijft dat een medewerker van de cyberbunker de Identitaire Beweging benaderde om serverruimte te verhuren. Volgens het blad betaalde de internationaal vertakte organisatie daar 30 euro per maand voor, terwijl de kosten voor andere klanten voor dezelfde ruimte in de honderden euro's liepen.

De betreffende bunker staat in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Volgens de Duitse autoriteiten kreeg de Nederlandse hoofdverdachte Herman X. de bunker in 2013 in zijn beheer, waarna de servers verhuurd werden.

De betrokkenen worden ervan verdacht de criminele activiteiten die met of via de servers plaatsvonden te hebben gefaciliteerd en te hebben gepromoot. In een reactie aan Panorama en Der Spiegel zegt X. dat hij niet verantwoordelijk is voor wat anderen met de serverruimte doen en dat hij de wet niet overtreden heeft.