Facebook heeft gifjesplatform GIPHY gekocht, maakt het bedrijf vrijdag bekend op zijn website. Het bedrijf wordt onderdeel van Instagram, waardoor het voor gebruikers makkelijker moet worden om geschikte gifjes en stickers te vinden. De afbeeldingen kunnen in Stories of in privéberichten worden gedeeld.

Met GIPHY kunnen mensen bewegende afbeeldingen in gif-formaat maken, uploaden en vinden. Het platform is naast Instagram bijvoorbeeld ook beschikbaar in WhatsApp en de reguliere Facebook-app.

Volgens Facebook is 50 procent van GIPHY's verkeer al afkomstig van de verschillende apps in handen van Facebook. Alleen al de helft daarvan bereikt het platform via Instagram, meldt het bedrijf.

De Amerikaanse nieuwssite Axios schrijft dat met de overname rond de 400 miljoen dollar (zo'n 369 miljoen euro) is gemoeid. De twee bedrijven zouden maanden geleden met elkaar in gesprek zijn gegaan, hoewel dat destijds om een samenwerking ging.

Facebook meldt dat ook apps van andere bedrijven GIPHY kunnen blijven gebruiken. De zoekmachine en bibliotheek met beschikbare gifjes verdwijnt dus niet uit apps die niet van Facebook zijn.