Wat is het beste losse navigatiesysteem? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Er zijn verschillende soorten navigatiesystemen. Je hebt inbouwsystemen, losse navigatiesystemen en navigatieapps voor op je smartphone. Het voordeel van een los systeem of navigatieapp is dat je het in meerdere auto's kunt gebruiken. Een extra voordeel van een los systeem is dat het puur bezig is met navigeren. Je hebt dus minder snel last van afleiding dan als je navigeert met je smartphone.

De Consumentenbond test navigatiesystemen op onder meer navigatiekwaliteit, gebruiksgemak en veelzijdigheid. Er zijn in totaal 87 navigatiesystemen getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie losse navigatiesystemen komt TomTom als Beste uit de Test. Een systeem van Garmin is de Beste Koop.

Dit navigatiesysteem is al bij veel mensen bekend. Het is in 2016 op de markt gekomen en getest en is dus al wat ouder. Het werkt zo goed dat het in 2020 nog steeds de concurrentie verslaat.

Deze TomTom heeft een aanraakscherm van 5 inch. Je kunt hem ook via spraak bedienen. Via een ingebouwde simkaart ontvangt hij actuele verkeersinformatie. Verder beschikt hij over wifi en bluetooth. Met LifeTime Maps Wereld kun je ook kaarten van landen over de hele wereld gratis installeren. Ook heb je LifeTime Map-updates waarmee je het systeem up-to-date houdt.

De GO 5200 doet veel dingen goed, zoals navigeren, gesproken begeleiding, timing van instructies en spraakherkenning. Het menu werkt makkelijk en vlot en de batterij gaat langer dan twee uur mee.

Een nadeel is dat het volume zich niet aanpast aan de rijsnelheid (de herrie van de motor). Ook start hij wat traag op.

NB: Er kwamen drie navigatiesystemen als Beste uit de Test. We lichten hier het systeem uit dat het laagst geprijsd is.

Een goedkoper alternatief is deze Garmin. Hij is in 2019 getest en op de markt gekomen. De prestaties zijn wat minder goed dan die van de TomTom, maar nog steeds heel behoorlijk.

Veel van de opties die de TomTom heeft, heeft deze Garmin ook. Het aanraakscherm is 5 inch groot en hij heeft spraakbediening. Hij heeft wifi en bluetooth en LifeTime Map-updates.

Een nadeel is dat de routeberekening soms wat traag is. Ook is de timing van instructies soms matig en is de batterij binnen anderhalf uur leeg. Het volume past zich ook niet aan op de rijsnelheid, waardoor de navigatiestem moeilijker te verstaan is als je motor meer toeren maakt.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.