Amerikaanse bedrijven mogen langer blijven zakendoen met de Chinese telecomfabrikant Huawei. Het bedrijf staat formeel op een zwarte lijst, maar het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken heeft vrijdag de licentie opnieuw met negentig dagen verlengd.

De tijdelijke licentie maakt bepaalde transacties tussen Huawei en Amerikaanse telecomproviders mogelijk. Huawei is, naast smartphonemaker, wereldwijd marktleider als het gaat om apparatuur voor telecomnetwerken.

De licentie is al meerdere keren verlengd. Het ministerie van Economische Zaken waarschuwt nu dat dit waarschijnlijk de laatste keer is dat de licentie verlengd zal worden.

Huawei werd vorig jaar op een zwarte lijst geplaatst. Volgens de VS gebruikt het land telecomapparatuur uit eigen land om het Westen te bespioneren. Maar dit is nooit door de VS aangetoond. Huawei en Peking ontkennen aan spionage te doen.

Woensdag werd bekend dat Amerikaanse telecombedrijven ook het komende jaar geen apparatuur van de Chinese telecomfabrikanten Huawei en ZTE mogen gebruiken. President Donald Trump heeft de noodtoestand in de telecomsector met een jaar verlengd.

VS wil Huawei afzonderen van wereldwijde leveranciers

Daarnaast heeft het ministerie van Economische Zaken vrijdag plannen bekendgemaakt om Huawei af te gaan zonderen van buitenlandse bedrijven die Amerikaanse technologie gebruiken voor de ontwikkeling van halfgeleiders.

Volgens het ministerie is Huawei ondanks het handelsverbod Amerikaanse software en technologie blijven gebruiken voor de ontwikkeling van halfgeleiders. Huawei heeft halfgeleiders nodig voor de productie van smartphones.

Buitenlandse bedrijven die Amerikaanse apparatuur gebruiken voor de productie van halfgeleiders moeten een Amerikaanse licentie krijgen voordat ze deze aan Huawei mogen leveren.

China dreigt met restricties voor Apple

Volgens The Global Times dreigt China maatregelen te nemen als Washington de levering van halfgeleiders stopzet. Zo zou Peking Amerikaanse bedrijven in dat geval op een zwarte lijst zetten.

Bronnen van The Global Times spreken van nieuwe onderzoeken en het opleggen van beperkingen aan bedrijven als Apple, Cisco Systems en Qualcomm. Ook zouden de orders bij Boeing opgeschort worden.