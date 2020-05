Internetcriminelen hebben 144.000 euro buitgemaakt bij webwinkel Wehkamp en winkelketen Didi nadat zij toegang hadden gekregen tot het mailverkeer van beide partijen. Dat laat Marc Le Belle, curator van Didi, aan NU.nl weten na berichtgeving van RTL Z.

Na het faillissement van modeketen Didi in januari bleef Wehkamp de kleding van Didi verkopen. De opbrengsten werden overgeboekt naar de rekening van de failliete boedel, die curatoren Marc Le Belle en Tineke Wolfswinkel beheren.

Cybercriminelen konden in februari de communicatie tussen Wehkamp en de curatoren overnemen, bevestigt een woordvoerder van Wehkamp in gesprek met NU.nl. De criminelen maakten e-mailadressen aan die erg leken op de e-mailadressen van de twee partijen en wisten zo het mailverkeer over te nemen.

De oplichters gaven vervolgens aan Wehkamp een ander bankrekeningnummer voor de opbrengsten door. De webwinkel verifieerde dat rekeningnummer, maar gebruikte daarbij het frauduleuze e-mailadres van de criminelen.

Vervolgens maakte Wehkamp enkele dagen achtereen geld over op de ING-rekening van de hacker. Het ging om een totaalbedrag van 144.000 euro. Toen dit werd ontdekt, was het geld al door de criminelen doorgesluisd. Slechts een klein deel bleek nog op de inmiddels door de ING geblokkeerde rekening te staan.

Wie is verantwoordelijk?

De curatoren van Didi willen het bedrag alsnog ontvangen, maar Wehkamp weigert opnieuw geld over te maken. De curatoren hebben daarop Wehkamp gedagvaard, bevestigt Le Belle.

Wehkamp laat in een reactie aan RTL Z weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de webwinkel verantwoordelijk is voor de gevolgen van de oplichting. "Het staat vast dat de fraudeur een e-mail die daadwerkelijk afkomstig was van de curator en het specifieke casusnummer in zijn bezit had en heeft gebruikt voor deze fraude. Wij hebben intern laten onderzoeken of er sprake was van een hack bij Wehkamp en dat bleek niet het geval."

Wehkamp vindt de curatoren op zijn minst medeverantwoordelijk voor de schade, omdat ook zij niet doorhadden dat met hackers werd gecommuniceerd. Wehkamp heeft aangifte van de hack gedaan.