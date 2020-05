Racen op je smartphone met Forza Street, sneller betalen via de Rabo Bankieren-app en grote smartphones makkelijker bedienen met Quick Cursor. Dit zijn de apps van de week.

Forza Street

Echte snelheidsfreaks kennen Forza al van de Xbox, maar er is nu ook een deel uit de serie speelbaar op iPhones en Android-telefoons. In Forza Street scheur je door de straten van een setting die duidelijk geïnspireerd is op Miami.

Omdat je op je telefoon doorgaans geen controller gebruikt, is de besturing flink versimpeld. Forza Street draait dan ook niet om het vlekkeloos insturen van bochten, maar timing speelt een belangrijke rol. Het is belangrijk om precies op het goede moment gas te geven, of juist in te houden.

Forza Street is gratis, maar er zijn in-appbetalingen aanwezig. Je kunt tegen betaling bijvoorbeeld je auto een nieuw ontwerp geven.

Download Forza Street voor Android of iOS (gratis)

69 Trailer Forza Street Mobile Launch

Rabo Bankieren

Vanaf nu heb je de Rabo Scanner niet langer nodig bij iDEAL-betalingen. In plaats daarvan scan je de QR-code bij dit soort transacties gewoon via de Rabo Bankieren-app op je smartphone. De update rolde afgelopen week uit voor Android en iOS.

Het werkt simpel. Tijdens het afrekenen geef je aan dat je via iDEAL wil betalen, daarna open je de Rabo-app op je telefoon en tik je op de groene knop. Richt de camera vervolgens op het scherm van je pc of laptop en bevestig de betaling weer in de app.

Download Rabo Bankieren voor Android of iOS (gratis)

Quick Cursor

Smartphones worden steeds groter. Kun jij moeilijk bij de bovenkant van het scherm komen, of moet je het toestel altijd met twee handen bedienen? Dan is de nieuwe app Quick Cursor misschien wel interessant.

Dit programma voegt een muis toe, net als op de computer. Veeg vanaf de zijkant naar het midden van het scherm om de cursor tevoorschijn te halen. Vervolgens kun je de telefoon bedienen met deze muis en kom je makkelijker bij moeilijk bereikbare plekken.

Druk op het cirkeltje dat via de app in beeld verschijnt om de muis te selecteren. Vervolgens beweeg je je vinger over de onderkant van het scherm om de cursor te bewegen. Deze manier van bedienen is anders dan je gewend bent, maar het went snel.

Quick Cursor is nog wel in ontwikkeling. Tijdens het gebruiken van de app loop je dus mogelijk tegen problemen aan. Voordat je Quick Cursor kunt gebruiken, moet je het appje eenmalig toestemming geven. Er is geen versie voor iPhones.

Download Quick Cursor voor Android (gratis)