De Fraudehelpdesk waarschuwt voor een nieuwe golf van valse sms'jes die zogenaamd afkomstig zijn van de Belastingdienst. Woensdag ontving de Fraudehelpdesk ruim 350 meldingen van mensen die zo'n bericht hadden ontvangen.

In de sms staat dat de ontvanger een betalingsachterstand heeft. Vaak wordt een bedrag van honderden euro's genoemd. De ontvanger kan vervolgens via een linkje betalen om zogenaamd conservatoir beslag te voorkomen. De kosten moeten volgens de meeste berichten op zeer korte termijn worden voldaan.

Via de link in het sms'je worden mensen naar een website geleid die lijkt op de echte site van de Belastingdienst. Het is echter een nagemaakte pagina waarop bedragen via iDEAL overgemaakt kunnen worden.

Volgens de Fraudehelpdesk zijn dergelijke sms'jes in de afgelopen maanden vaker opgedoken, maar was er woensdag sprake van een enorme stijging. "Ga hier niet op in, de sms'jes zijn vals", luidt de waarschuwing. De Belastingdienst stuurt nooit aanmaningen per sms en zulke berichten zijn dus altijd nep.

Begin mei waarschuwde de Belastingdienst zelf ook nog voor dit soort berichten. "Reageer er niet op en verwijder het bericht", schrijft de Belastingdienst op Twitter. "Trap er niet in!"

Eind vorig jaar ook een piek in aantal frauduleuze berichten

Het is niet voor het eerst dat er valse berichten uit naam van de Belastingdienst worden verstuurd. Eind 2019 was er ook al een piek in het aantal frauduleuze berichten te zien.

De klachten kunnen bij de Fraudehelpdesk worden gemeld. Mensen die zo'n bericht hebben ontvangen, kunnen bij de politie aangifte doen.